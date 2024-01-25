«Ответы бездушные» — отменить снос гаражей у «Ауры» требуют тысячи владельцев

«В 80-е годы эту землю выделили Всероссийскому добровольному обществу автолюбителей для строительства индивидуальных гаражей. А городской совет народных депутатов закрепил эту землю за нами. И у нас полно документов, подтверждающих это», — говорит председатель ГСК «Динамовец», подчеркивая, что речь идет не только о кооперативе, который он возглавляет, но и о других подобных объединениях по соседству. А позже, после смены эпохи, права собственников были закреплены решениями Центрального суда Новосибирска.