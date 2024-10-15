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Срыв

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2024
Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске
15 октября, 06:00
В Новосибирске сорвана программа замены машруток на автобусы
2 октября, 12:12
Вновь сорвано строительство затопляемого парка «Каменка» в Новосибирске
28 августа, 09:01
В Новосибирске сорван контракт по капремонту детской киностудии «Поиск»
11 января, 13:44
2023
Разруха в парках Новосибирска: кто из подрядчиков сорвал сроки ремонта — фамилии
19 октября 2023, 10:09
В Новосибирске провалено строительство «монастырского» сквера на Фадеева
16 октября 2023, 02:14
2022
Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие
7 ноября 2022, 09:35
Под снегом будут асфальтировать мост над Ипподромской и Гусинобродскую магистраль
7 ноября 2022, 07:19

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