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Posted 16 апреля 2022, 09:32

Published 16 апреля 2022, 09:32

Modified 17 сентября 2022, 07:25

Updated 17 сентября 2022, 07:25

Госэкспертиза одобрила реконструкцию трассы «Иртыш» под Новосибирском

Госэкспертиза одобрила реконструкцию трассы «Иртыш» под Новосибирском

16 апреля 2022, 09:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Строительные работы на «Иртыше» начнутся в 2024 году и продляться 6 лет.

Проект реконструкции участка федеральной трассы «Иртыш» с 1422 по 1442 км получил одобрение Госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Сибуправтодор».

Дорогу федерального значения Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск планируют расширить с двух до четырех-шести полос. Таким образом, увеличат пропускную способность до 46 тысяч автомобилей в сутки.

Кроме того, согласно проекту, на трассе возведут четыре двухуровневые развязки, мост через реку Чик, путепроводы и надземный пешеходный переход. Для водителей оборудуют две площадки отдыха.

Трассу оснастят линиями освещения. Также её покроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном, чтобы дорога выдерживала высокие транспортные нагрузки.

В «Сибуправтодор» напомнили, что трасса Р-254 «Иртыш» под Новосибирском с 2014 года уже была реконструирована. Там расширили проезжую часть, построили развязки. А для комфортного проезда планируют оставшиеся километры трассы до города преобразовать на протяжении 11 км из двух полос в четыре от начала Северного обхода Новосибирска в объезд села Прокудское.

Масштабные работы продляться шесть лет. Предварительно, к монтажу приступят в 2024 году.

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