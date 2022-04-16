Госэкспертиза одобрила реконструкцию трассы «Иртыш» под Новосибирском

Posted 16 апреля 2022, 09:32
Published 16 апреля 2022, 09:32
Modified 17 сентября 2022, 07:25
Updated 17 сентября 2022, 07:25
Проект реконструкции участка федеральной трассы «Иртыш» с 1422 по 1442 км получил одобрение Госэкспертизы. Об этом сообщается на сайте ФКУ «Сибуправтодор».
Дорогу федерального значения Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск планируют расширить с двух до четырех-шести полос. Таким образом, увеличат пропускную способность до 46 тысяч автомобилей в сутки.
Кроме того, согласно проекту, на трассе возведут четыре двухуровневые развязки, мост через реку Чик, путепроводы и надземный пешеходный переход. Для водителей оборудуют две площадки отдыха.
Трассу оснастят линиями освещения. Также её покроют щебеночно-мастичным асфальтобетоном, чтобы дорога выдерживала высокие транспортные нагрузки.
В «Сибуправтодор» напомнили, что трасса Р-254 «Иртыш» под Новосибирском с 2014 года уже была реконструирована. Там расширили проезжую часть, построили развязки. А для комфортного проезда планируют оставшиеся километры трассы до города преобразовать на протяжении 11 км из двух полос в четыре от начала Северного обхода Новосибирска в объезд села Прокудское.
Масштабные работы продляться шесть лет. Предварительно, к монтажу приступят в 2024 году.