В Новосибирске перекроют дороги в выходные 16 и 17 апреля из-за ярмарки

В предстоящие выходные в Новосибирске перекроют некоторые улицы из-за проведения ярмарок. Об этом передают в мэрии города.
Ограничения введут в Ленинском и Советском районах города. Это связано с ярмарками выходного дня и проведением полумарафона.
В субботу, 16 апреля пройдет ярмарка на площади Карла Маркса с 6:00 до 16:00 в Ленинском районе. В связи с этим, ограничения движения транспорта введено на улицу Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. Помимо этого, на время ограничивается и парковка транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков.
В воскресенье, 17 апреля, ограничат движение транспорта в Советском районе. Это связано с проведением VII Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона. Так, с 9:00 до 14:30 временно прекращается движение на следующих участках автомобильных дорог в Советском районе:
Парковка с 7.00 до 14.30 на указанных улицах также будет ограничена.
Напомним, также в Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу. Актуальный список - читайте в материале.