В Новосибирске перекроют дороги в выходные 16 и 17 апреля из-за ярмарки

В Новосибирске перекроют дороги в выходные 16 и 17 апреля из-за ярмарки
В Новосибирске перекроют дороги в выходные 16 и 17 апреля из-за ярмарки
Сегодня, 10:55ГородФото: Телеграм-канал Анатолия Локтя
Ограничения вводятся в Советском и Ленинском районах.

В предстоящие выходные в Новосибирске перекроют некоторые улицы из-за проведения ярмарок. Об этом передают в мэрии города.

Ограничения введут в Ленинском и Советском районах города. Это связано с ярмарками выходного дня и проведением полумарафона.

В субботу, 16 апреля пройдет ярмарка на площади Карла Маркса с 6:00 до 16:00 в Ленинском районе. В связи с этим, ограничения движения транспорта введено на улицу Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. Помимо этого, на время ограничивается и парковка транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков.

В воскресенье, 17 апреля, ограничат движение транспорта в Советском районе. Это связано с проведением VII Новосибирского весеннего легкоатлетического полумарафона. Так, с 9:00 до 14:30 временно прекращается движение на следующих участках автомобильных дорог в Советском районе:

  • по Университетскому проспекту на участке от пересечения с ул. Ильича до пересечения с проспектом Академика Коптюга;
  • по проспекту Академика Коптюга (без прекращения движения транспортных средств по нечетной стороне на участке от здания по адресу: проспект Академика Коптюга, 5 до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева);
  • по проспекту Академика Лаврентьева на участке от пересечения с проспектом Академика Коптюга до пересечения с ул. Николаева;
  • по ул. Николаева на участке от пересечения с проспектом Академика Лаврентьева до здания по адресу: ул. Николаева, 12/2;
  • по ул. Инженерной на участке от пересечения с ул. Николаева до пересечения с ул. Академика Будкера;
  • по ул. Академика Будкера до пересечения с проспектом Академика Лаврентьева.

Парковка с 7.00 до 14.30 на указанных улицах также будет ограничена.

Напомним, также в Новосибирске перекроют дороги на Пасху, Радоницу и Троицу. Актуальный список - читайте в материале.

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