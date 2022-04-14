В Новосибирске перекроют дороги в выходные 16 и 17 апреля из-за ярмарки

В субботу, 16 апреля пройдет ярмарка на площади Карла Маркса с 6:00 до 16:00 в Ленинском районе. В связи с этим, ограничения движения транспорта введено на улицу Сибиряков-Гвардейцев на участке от площади Карла Маркса до улицы Покрышкина. Помимо этого, на время ограничивается и парковка транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков.