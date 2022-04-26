atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2022, 03:50

Published 26 апреля 2022, 03:50

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре

В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в Самаре

26 апреля 2022, 03:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Похитителями оказались семья сибирячки – мать, дядя, брат, отчим и даже 73-летняя бабушка.

Родственники похитила 18-летнюю девушку, чтобы забрать у нее квартиру в Самаре. По версии следствия, все произошло 3 марта 2022 года в Советском районе Новосибирска.

18-летнюю девушку похитили вечером прямо на парковке. Похитителями оказались семья сибирячки – мать, бабушка, дядя, брат и отчим. Чтобы затолкать ее в машину, они жестоко ее избили и распыляли в глаза газовый баллончик. После этого родственники перевезли потерпевшую в Самару прямо в багажнике. Известно, что вся семья родом Самары. Сама похищенная тоже из Поволжья, но уже давно проживала в Новосибирске.

По прибытии на место, девушку держали в доме несколько дней. Они требовали отдать долю в самарской квартире, которая принадлежала потерпевшей. 8 марта девушке удалось выпрыгнуть через окно и сбежать в Новосибирск. Там она обратилась в Следственный комитет.

Пятерых подозреваемых задержали. Один из них сознался в преступлении, а остальные отказались давать показания. Четверых злоумышленников заключили под стражу, а 73-летнюю бабушку отправили под домашний арест. Им предъявили уголовные статьи в зависимости от роли и степени участия – похищение группой лиц и вымогательство.

Напомним, ранее в Новосибирске грабитель ломбарда сдался полиции спустя пять лет после преступления. Один из подельников преступника еще отбывает срок в колонии, а другой уже умер. Нападение на ломбард произошло в марте 2016 года. Трое мужчин в масках зашли в здание и заставили сотрудницу отдать им деньги – они похитили также вещи и технику. Владелец ломбарда начал оказывать им сопротивление и погнался за ними, но налетчики так просто не сдавались – они сначала отстреливались, а затем сбежали на автомобиле.

Материалы по теме
В Бердске мужчина ограбил парфюмерный магазин, похитив туалетную воду за 9 тысячДвое мужчин из Новосибирска похитили из автомобилей имущество на 3 млн рублейНачальница почты похитила свыше 1 млн рублей в Новосибирской области
#Криминал#Происшествия#Новосибирск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  info@atas.info / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; reklama@atas.info 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика