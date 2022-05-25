До шести полос расширят трассы маршрута Европа-Западный Китай в Новосибирской области

Маршрут Европа - Западный Китай пройдет через Москву, Татарстан, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Новосибирск до границы с Монголией и Китаем. В этом году начались работы по строительству одного из участков маршрута - трассы М-12, проект которой предусматривает создание скоростной автодороги протяженностью около 800 км, она свяжет Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, республики Чувашия и Татарстан с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 "Нева", ЦКАД, М-3 "Украина", М-1 "Беларусь", М-4 "Дон").