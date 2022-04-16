Госэкспертиза одобрила реконструкцию трассы «Иртыш» под Новосибирском

В «Сибуправтодор» напомнили, что трасса Р-254 «Иртыш» под Новосибирском с 2014 года уже была реконструирована. Там расширили проезжую часть, построили развязки. А для комфортного проезда планируют оставшиеся километры трассы до города преобразовать на протяжении 11 км из двух полос в четыре от начала Северного обхода Новосибирска в объезд села Прокудское.