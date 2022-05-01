Трассу в Новосибирской области заполонил дым от сильных пожаров

Трассу в Новосибирской области заполонил дым от сильных пожаров
Трассу в Новосибирской области заполонил дым от сильных пожаров
Сегодня, 09:25ПроисшествияФото: Новости дня Каинск, Барабинск
На территории Новосибирской области сохраняется режим повышенной опасности в связи с пожарами. В ГУ МЧС предупреждают, что в этот период запрещено поджигать траву и мусор. Только за последние дни в регионе сгорели десятки домов по вине недобросовестных поджигателей.

В Новосибирской области продолжает сохраняться высокая пожароопасность. В субботу 30 апреля, густой дым накрыл трассу Убинское-Барабинск». Об этом новосибирцы поделились в социальных сетях.

«Трасса Убинское-Барабинск вся в дыму, ничего не видно»,

сообщили в группе «Новости дня КАИНСК БАРАБИНСК».

Многие местные жители отметили, что пожары возникают из-за поджога сухой травы. В ГУ МЧС также предупреждают, что до 10 мая в Новосибирской области действует особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено: посещать лес, разводить открытый огонь, сжигать мусор, пускать пал сухой растительности.

За нарушение установленных требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, в том числе в виде штрафов в двойном размере.

Также крупный пожар произошел в Болотном Новосибирской области. 29 апреля огонь полностью уничтожил 15 домов. Без крыши над головой остались 22 человека, сообщают в ГУ МЧС по региону.

Еще в двух деревнях произошли крупные пожары. В поселке Молот и деревне Сузданка Новосибирской области в пятницу, 29 апреля сгорели с десяток домов и сараев из-за пала травы.

В связи с этим губернатор в прямом эфире обратится к новосибирцам из-за ситуации с пожарами. Эфир десяти телеканалов перехватят для обращения губернатора Андрея Травникова к жителям Новосибирской области по случаю сложной пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили на экстренном заседании по чрезвычайным ситуациям 30 апреля.

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