Губернатор в прямом эфире обратится к новосибирцам из-за ситуации с пожарами

Эфир десяти телеканалов перехватят для обращения губернатора Андрея Травникова к жителям Новосибирской области по случаю сложной пожарной обстановки в регионе. Об этом сообщили на экстренном заседании по чрезвычайным ситуациям 30 апреля.

В Новосибирской области осложнилась ситуация с пожарами в апреле 2022 года. В связи с этим, одной из мер профилактики будет в ближайшие дни перехват эфира десяти телеканалов и трех радиостанций обращением главы региона к жителям. На внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, отметили, что за прошедшие сутки в области фиксировали 261 термоточек, из них 259 случаев пала травы. Большое число пожаров возникало в Северном, Куйбышевском, Венгеровском районах, а также Коченевском, Доволенском, Болотнинском и Мошковском районах. «В результате огнем было уничтожено 32 частных дома, без жилья остались 67 человек», - отметили представители ГУ МЧС России по Новосибирской области во время заседания КЧС. Председатель КЧС Сергей Семка сказал, что необходимо провести опашку поселений, восстановить и расширить минерализованные полосы. Также предложил оказать помощь погорельцам. В регионе усилят патрули, авиамониторинг. Также проведут профилактическую работу с населением.

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