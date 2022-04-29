Восемь домов сгорели в поселке Молот под Новосибирском из-за пала травы

Восемь домов сгорели в поселке Молот под Новосибирском из-за пала травы
Восемь домов сгорели в поселке Молот под Новосибирском из-за пала травы
Сегодня, 17:50ПроисшествияФото: novasiberia/2618
Крупные пожары произошли в поселке Молот и деревне Сузданка Новосибирской области в пятницу, 29 апреля. В этих населенных пунктах горели с десяток домов и сараев из-за пала травы.

По информации ГУ МЧС региона, в поселке Молот Коченевского района из-за поджога травы сгорели 8 домов, в том числе 4 жилых. Общая площадь пожара составила свыше 1800 квадратных метров.

В деревне Сузданка Доволенского района по той же причине возгорание произошло в шести 2-квартирных и одном 1-квартирном доме. Также сгорели 16 сараев и бань.

«Огонь переходил на соседние постройки из-за достаточно сильного порывистого ветра. К тому, же пагубно повлияло отсутствие противопожарных разрывов между жилыми домами», - уточняет пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Всего по данным ведомства, в регионе ликвидировали 200 термоточек. В майские праздники усилят патрули по садовым товариществам и дачам в целях контроля за палом травы и розжигом костров вблизи населенных пунктов.

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