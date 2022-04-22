Незаконную рекламу убрали на трассах в Новосибирской области

В Новосибирской области трассы очистили от рекламных конструкций. Об этом сообщают в пресс-службе ТУАД.
С начала 2022 года убрано более 200 незаконных установок вдоль дорог. За 2021 год было убрано более 500 рекламных щитов и растяжек. В Территориальном управлении автомобильных дорог объяснили, незаконные конструкции устанавливают предприимчивые коммерсанты.
Отмечается, что за самовольное размещение юридическое лицо могут привлечь к штрафу до миллиона рублей. Физическому лицу грозит штраф в размере от 1,5 тысячи рублей. Очередной рейд в текущем году состоится в мае.
«ГКУ НСО ТУАД напоминает, незаконно установленные рекламные конструкции, а также различные нестандартные изделия, которые стихийно размещают вдоль обочин автомобильных дорог на протяжении дачного сезона, влияют на безопасность дорожного движения», – рассказали в управлении.
Такие объявления могут отвлекать автомобилистов, ограничивать видимость или даже приводить к аварийным ситуациям. Рекламные установки размещают на дорожных знаках, что может спутать водителя. Очередной рейд в текущем году состоится в мае.
Напомним, грузовик зацепился за рекламный щит и перевернулся под Новосибирском. В результате аварии 35-летний водитель японского грузовика получил сотрясение головного мозга, а также у него выявлена дисторсия шейного отдела позвоночника