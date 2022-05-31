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«Как гнилые зубы»: установлена причина пыли в Новосибирске – это бордюры

31 мая 05:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
Мэр Анатолий Локоть связал распространение пыли в городе с состоянием бордюр.

В ходе аппаратного совещания 31 мая новосибирские власти сделали заявление, связанное с источником пыли в городе. В городе не раз искали причины пылеобразования – проблему видели в грязных автомобилях, дорожных работах, сжигания мусора, строительство четвертого моста и даже хаотично припаркованными электросамокатами.

Сейчас мэрия связала пылевое загрязнение в городе с неудовлетворительным состоянием бордюров.

«Проблема, на которую мы никогда не обращали внимания — это состояние бордюров. У нас есть отлично отремонтированные дороги, удовлетворительное состояние люков и выпавший местами бордюрный камень, что приводит к сползанию грунта и всем букетам проблем, вплоть до пыли», — отметил глава города, обращаясь к главам департаментов.

Также Анатолий Локоть поручил чиновникам промониторить ситуацию с бордюрами и подготовить предложения по ее исправлению. Кроме того, он предложил включить контроль за состоянием бордюров в общую программу по содержанию дорог.

«Не требуется менять бордюры по всей длине. Есть несколько, которые выпали как гнилые зубы. Надо их просто заменить», — подчеркнул Локоть.

Весной новосибирцы создали петицию за избавление города от пыли. Она собрала почти 18 тысяч подписей.

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