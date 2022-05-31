«Как гнилые зубы»: установлена причина пыли в Новосибирске – это бордюры

«Проблема, на которую мы никогда не обращали внимания — это состояние бордюров. У нас есть отлично отремонтированные дороги, удовлетворительное состояние люков и выпавший местами бордюрный камень, что приводит к сползанию грунта и всем букетам проблем, вплоть до пыли», — отметил глава города, обращаясь к главам департаментов.