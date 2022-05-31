Путин присвоил новосибирской бригаде спецназа звание гвардейской

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», – сказано в указе.