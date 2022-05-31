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Путин присвоил новосибирской бригаде спецназа звание гвардейской

31 мая 02:16
Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «гвардейской» 24 отдельной бригаде специального назначения из Новосибирска. Соответствующий документ появился на официальном сайте Кремля.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 24-й отдельной бригаде специального назначения почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 24 отдельная гвардейская бригада специального назначения», – сказано в указе.

Документ вступил в силу сразу со дня его подписания – 30 мая 2022 года, сообщает Министерство обороны РФ.

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