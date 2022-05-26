Повышение МРОТ с 1 июня 2022 по указанию Путина: кому повысят зарплату

Правительство РФ обдумывало прибавку для россиян с марта этого года. После долгих дискуссий власти приняли решение проиндексировать ещё раз страховые пенсии (в начале 2022-го их увеличивали на 8,6%). В среднем они вырастут практически до 20 тысячи рублей. Об этом объявили на заседании президиума Госсовета 25 мая 2022 года.