Что новосибирцы умудряются втиснуть в самые крошечные квартиры

Анастасия несколько лет прожила в «хрущовке», разделенной на студии. Им с маленьким сыном досталось 19-метровая. Соседями были алкоголик, бывший зек и сотрудник банка. Анастасия выдержала в таких условиях четыре года и сумела накопить денег на ипотеку. Анастасии удавалось вместить в студию и микроволновку, и стиральную машину, и телевизор. Квартплата составляла 8.5 тысяч рублей в месяц. Еще одним плюсом крохотной квартирки была близость к метро «Пл. Калинина». А главным минусом – тараканы и клопы.