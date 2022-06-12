Что новосибирцы умудряются втиснуть в самые крошечные квартиры

В новостройках Новосибирска в данный момент предлагается около 100 миниатюрных квартир площадью до 18 кв.м, сообщает портал НГС.
Жительница Новосибирска Диана рассказала, что ей удается уместить в 21-метровой квартире без балкона. На кухне так мало места, что девушка научилась обходиться без микроволновки. Она предпочла разместить там стиральную машинку. В единственную комнату в комплект к старому шкафу девушка купила комод для мелких вещей. Сезонные вещи она хранит в диване. Маленькая площадь квартиры научила не обзаводиться лишними вещами, и быстро избавляться от ненужного.
Владимир снимал в Кольцово под Новосибирском 15-метровое помещение. По его словам, первоначально оно планировалось, как место для вахтера в подъезде. Примечательно, что владелец «крохотули» пытался торговать ею за 1.5 млн. рублей. Диван в разложенном состоянии занимал все пространство квартирки. Хранить вещи удавалось на подоконнике.
Анастасия несколько лет прожила в «хрущовке», разделенной на студии. Им с маленьким сыном досталось 19-метровая. Соседями были алкоголик, бывший зек и сотрудник банка. Анастасия выдержала в таких условиях четыре года и сумела накопить денег на ипотеку. Анастасии удавалось вместить в студию и микроволновку, и стиральную машину, и телевизор. Квартплата составляла 8.5 тысяч рублей в месяц. Еще одним плюсом крохотной квартирки была близость к метро «Пл. Калинина». А главным минусом – тараканы и клопы.