atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что новосибирцы умудряются втиснуть в самые крошечные квартиры

12 июня 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
Даже очень маленькое, но свое жилье оставляет хорошие воспоминания
Площадь самых маленьких квартир в Новосибирске редко превышает 20 кв.м. Есть экземпляры по 15 и по 10 кв.м. Но молодые новосибирцы с теплотой вспоминают свое тесное жилье и рассказывают, что удавалось разместить на микро-жилплощади.

В новостройках Новосибирска в данный момент предлагается около 100 миниатюрных квартир площадью до 18 кв.м, сообщает портал НГС.

Жительница Новосибирска Диана рассказала, что ей удается уместить в 21-метровой квартире без балкона. На кухне так мало места, что девушка научилась обходиться без микроволновки. Она предпочла разместить там стиральную машинку. В единственную комнату в комплект к старому шкафу девушка купила комод для мелких вещей. Сезонные вещи она хранит в диване. Маленькая площадь квартиры научила не обзаводиться лишними вещами, и быстро избавляться от ненужного.

Жизнь в жилмассиве «Берёзовое» в Новосибирске – дешевые квартиры и много пивнушек
Узнать подробнее

Владимир снимал в Кольцово под Новосибирском 15-метровое помещение. По его словам, первоначально оно планировалось, как место для вахтера в подъезде. Примечательно, что владелец «крохотули» пытался торговать ею за 1.5 млн. рублей. Диван в разложенном состоянии занимал все пространство квартирки. Хранить вещи удавалось на подоконнике.

Анастасия несколько лет прожила в «хрущовке», разделенной на студии. Им с маленьким сыном досталось 19-метровая. Соседями были алкоголик, бывший зек и сотрудник банка. Анастасия выдержала в таких условиях четыре года и сумела накопить денег на ипотеку. Анастасии удавалось вместить в студию и микроволновку, и стиральную машину, и телевизор. Квартплата составляла 8.5 тысяч рублей в месяц. Еще одним плюсом крохотной квартирки была близость к метро «Пл. Калинина». А главным минусом – тараканы и клопы.

Материалы по теме
В Новосибирске семья выкрала собственную дочь, вымогая отдать квартиру в СамареДетдомовец трижды отсидел пока ждал квартиру от властей в НовосибирскеЖизнь в жилмассиве «Берёзовое» в Новосибирске – дешевые квартиры и много пивнушек
#Новости#Новосибирск#2022#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Памятник воинам-толмачевцам раскололся при демонтаже под Новосибирском
Сегодня, 09:48
В Новосибирске на авиакомпанию возбудили дело из-за задержки рейса
Сегодня, 11:19
Жительница Новосибирска не смогла улететь в Турцию из-за ажиотажа на билеты
Сегодня, 10:44
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52