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Птенцов соколов-балобанов отвезли на Алтай новосибирские активисты

13 июня 08:38
Фото: vk.com/birds54
Волонтеры новосибирского Центра реабилитации диких животных подсадили в гнезда на Алтае восемь птенцов вымирающего вида красивых птиц

Восемь птенцов редкого вида соколов-балобанов подсадили в существующие гнезда, где взрослые особи выхаживают своих питомцев активисты из Новосибирска. Волонтеры Центра реабилитации диких животных специально купили малышей в питомниках, чтобы увеличить естественную популяцию.

"Каждый малыш обрёл свою новую дикую семью, в которой его научат всем премудростям приемные родители. Несколько дней наши волонтеры совместно с биологами будут проверять приемные семьи и подкармливать птенцов, чтобы обеспечить все максимально благоприятные условия для жизни сложившихся семей", - говорится в сообщении центра.

Краснокнижный сокол-балобан считается очень значимым трофеем среди охотников всего мира. Несмотря на запрет, на птиц охотятся и отлавливают для последующей перепродажи.

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#Новости#Птицы#Животные#Новосибирск#Общество
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