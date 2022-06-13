Птенцов соколов-балобанов отвезли на Алтай новосибирские активисты

"Каждый малыш обрёл свою новую дикую семью, в которой его научат всем премудростям приемные родители. Несколько дней наши волонтеры совместно с биологами будут проверять приемные семьи и подкармливать птенцов, чтобы обеспечить все максимально благоприятные условия для жизни сложившихся семей", - говорится в сообщении центра.