Обезглавленное тело: рецидивиста осудят за убийство отца двоих детей в Новосибирске

После новости о пропаже Андрея Тырышкина, в поисках помогали учувствовать все – полиция, волонтеры, журналисты и односельчане. Однако живым Андрея найти не удалось в августе – рядом с местным кладбищем было найдено тело без головы, которое принадлежало пропавшему. В убийстве обвинили односельчанина Сергея Олейника. По данным следствия, ранее подозреваемый отбывал 17-лет в колонии за убийство пенсионерки. Вышел заключенный лишь в 2019 году.