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Posted 10 июля 2022, 10:18

Published 10 июля 2022, 10:18

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Пьяные хозяева сожгли дачу в Первомайском районе Новосибирска

Пьяные хозяева сожгли дачу в Первомайском районе Новосибирска

10 июля 2022, 10:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Вспыхнувший дачный дом в СНТ "Береговое" бросились тушить соседи. Хозяева продолжали купаться в бассейне и наблюдали, как сгорает их имущество

В субботу, 9 июля, около половины двенадцатого вечера, загорелся дом в садовом товариществе "Береговое" в Первомайском районе Новосибирска. По слом очевидцев, хозяева выпивали спиртное и курили в доме, а после пошли купаться в бассейн.

Первыми пламя заметили соседи и попытались потушить огонь сами, после к ним подключились пожарные. На то, чтобы полностью справиться с огнем, ушло несколько часов. Все это время, говорят соседи, нетрезвые владельцы дома продолжали плавать в бассейне и наблюдать оттуда за происходящим.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#Дачники
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