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Posted 12 июля 2022, 09:10

Published 12 июля 2022, 09:10

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском

9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском

12 июля 2022, 09:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новосибирский суд вынес приговор 20-летнему парню, который зарезал собутыльника в деревне Новокузьминка. Следующие 9 лет он проведет в колонии строго режима.

По версии Следственного комитета Новосибирской области, 27 апреля 2021 года мужчины вместе выпивали во дворе частного дома на Кузнечной. Они поругались так серьезно, что молодой парень схватился за нож. Лезвием он ударил собутыльника около 15 раз, а потом замотал тело в простыню и закопал.

«Все улики – нож, простыню – фигурант сжег в печи. Таким образом пытался скрыть следы преступления. Однако его всё равно нашли и задержали, а после обвинили в убийстве», - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Райсуд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы в колонии строго режима.

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#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Убийство
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