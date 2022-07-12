9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском

По версии Следственного комитета Новосибирской области, 27 апреля 2021 года мужчины вместе выпивали во дворе частного дома на Кузнечной. Они поругались так серьезно, что молодой парень схватился за нож. Лезвием он ударил собутыльника около 15 раз, а потом замотал тело в простыню и закопал.