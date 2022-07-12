9 лет тюрьмы дали 20-летнему парню за убийство собутыльника под Новосибирском

Posted 12 июля 2022, 09:10
Published 12 июля 2022, 09:10
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По версии Следственного комитета Новосибирской области, 27 апреля 2021 года мужчины вместе выпивали во дворе частного дома на Кузнечной. Они поругались так серьезно, что молодой парень схватился за нож. Лезвием он ударил собутыльника около 15 раз, а потом замотал тело в простыню и закопал.
«Все улики – нож, простыню – фигурант сжег в печи. Таким образом пытался скрыть следы преступления. Однако его всё равно нашли и задержали, а после обвинили в убийстве», - сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Райсуд приговорил мужчину к 9 годам тюрьмы в колонии строго режима.