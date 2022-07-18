Власти оценили риски обмеления Оби в Новосибирске

Posted 18 июля 2022, 06:31
Published 18 июля 2022, 06:31
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
По мнению специалистов, из-за обмеления реки местные жители не рискуют пострадать. Эта ситуация не должна вызвать проблем с водой в домах.
«Могут возникнуть трудности с курсированием судов. Но они временные. А вот насчет водоснабжения и рыбы не стоит беспокоиться», - сказал Архипов.
Эксперты в сфере сельхоза добавили, что в скором времени ситуация разрешится. Этому поспособствуют грядущие дожди.