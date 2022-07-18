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Posted 18 июля 2022, 06:31

Published 18 июля 2022, 06:31

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Власти оценили риски обмеления Оби в Новосибирске

Власти оценили риски обмеления Оби в Новосибирске

18 июля 2022, 06:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уменьшение уровня воды в Оби в Новосибирске обернется временными трудностями для судоходного транспорта. Об этом заявил министр ЖКХ региона Денис Архипов на оперативном заседании в правительстве 18 июля.

По мнению специалистов, из-за обмеления реки местные жители не рискуют пострадать. Эта ситуация не должна вызвать проблем с водой в домах.

«Могут возникнуть трудности с курсированием судов. Но они временные. А вот насчет водоснабжения и рыбы не стоит беспокоиться», - сказал Архипов.

Эксперты в сфере сельхоза добавили, что в скором времени ситуация разрешится. Этому поспособствуют грядущие дожди.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Вода
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