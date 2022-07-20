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Posted 20 июля 2022, 06:05

Published 20 июля 2022, 06:05

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области

Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области

20 июля 2022, 06:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Ажиотаж и скачки цен на продукты прекратились в Новосибирской области летом 2022 года. Об этом заявил губернатор Андрей Травников в прямом эфире телеканала ОТС.

Глава региона напомнил, что в последний раз новосибирцы массово скупали гречку и сахар весной этого года. Сейчас же ситуация стабилизировалась. В том, числе цены перестали расти, а на некоторые позиции даже упали.

Также запас товаров в Новосибирской области есть – их хватит на 17 дней. Например, крупы и лапши на складах достаточно, чтобы продержаться без поставок 26 дней, а овощей хватит на 10.

«Мы достаточно обеспечены запасами сахара и соли. Сейчас на контроле только цены на моющие средства. Иностранные производители ушли, их готовятся сменить отечественные», - сказал Травников.

В заключении губернатор отметил, что на прилавках в магазинах сегодня даже хватает бытовой химии и средств личной гигиены.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Цены#Губернатор
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