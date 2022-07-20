Травников заявил о стабилизации цен на продукты в Новосибирской области

Posted 20 июля 2022, 06:05
Published 20 июля 2022, 06:05
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Глава региона напомнил, что в последний раз новосибирцы массово скупали гречку и сахар весной этого года. Сейчас же ситуация стабилизировалась. В том, числе цены перестали расти, а на некоторые позиции даже упали.
Также запас товаров в Новосибирской области есть – их хватит на 17 дней. Например, крупы и лапши на складах достаточно, чтобы продержаться без поставок 26 дней, а овощей хватит на 10.
«Мы достаточно обеспечены запасами сахара и соли. Сейчас на контроле только цены на моющие средства. Иностранные производители ушли, их готовятся сменить отечественные», - сказал Травников.
В заключении губернатор отметил, что на прилавках в магазинах сегодня даже хватает бытовой химии и средств личной гигиены.