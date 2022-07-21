Появление табора цыган в Ленинском районе объяснил мэр Новосибирска

Однако, по словам мэра Анатолия Локтя, в некоторых квартирах ветхих деревянных домов до сих пор живут люди. В этой связи районные службы не отключают электричество и водоснабжение, строительная компания не может приступить к демонтажу строений, а цыгане вольготно себя чувствуют в квартирах тех, кто уже переехал в новое жилье.