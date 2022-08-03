Пожилой мужчина пропал после поездки в гости в поселок под Новосибирском

«Мужчина ушел из дома, когда родственники уехали по делам. Вечером он не вернулся. Также было подозрительно, что он оставил дома телефон. В Ордынском районе пенсионер гостил у родных, а сам он живет в областной столице», - уточнила Atas.info руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.