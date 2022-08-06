Удушливый смог опустился на Новосибирск 6 августа

Содержание вредных примесей в атмосфере над Новосибирском в субботу, 6 августа, достигло 7 баллов по 10-балльной шкале, сообщают специалисты системы мониторинга качества воздуха Airvoice. Такие показатели зафиксированы на метеостанциях, установленных в Центральном, Железнодорожном, Первомайском районах и в пригороде Академгородка. В самом научном центре концентрация опасных веществ в воздухе не превышает 4 баллов. Легче всего дышится жителям левобережной части Советского района, там загрязнение воздуха оценивают всего в 1 балл.
"Если есть возможность - на улицу лучше не выходить и закрыть окна", - такую рекомендацию в целом дают метеорологи жителям Новосибирска, добавляя, что по прогнозам ситуация с качеством воздуха будет ухудшаться. Ранее подобную рекомендацию горожанам давали 1 августа.