В Новосибирске пожарные спасли кошку из горящего дома

Днем в субботу, 20 августа, пожарным расчетам пришлось тушить возгорание в бараке, который расположен в Ленинском районе Новосибирска. По словам соседей, в двухэтажном ветхом строении, которое уже частично расселено, никого не было. Однако бойцы МЧС в дымогазозащитном обмундировании отправились внутрь на разведку.