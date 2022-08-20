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В Новосибирске пожарные спасли кошку из горящего дома

Сегодня, 17:02
Фото: 1MI
Пушистую красавицу обнаружили запертой в полыхающем бараке, часть квартир в котором уже расселена
Сюжет
Пожар

Днем в субботу, 20 августа, пожарным расчетам пришлось тушить возгорание в бараке, который расположен в Ленинском районе Новосибирска. По словам соседей, в двухэтажном ветхом строении, которое уже частично расселено, никого не было. Однако бойцы МЧС в дымогазозащитном обмундировании отправились внутрь на разведку. 

В задымленном помещении была обнаружена испуганная кошка. Ее эвакуировали на свежий воздух. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, животное не пострадало.

Открытий огонь потушили за 8 минут. Пламя повредило вещи в одной из квартир на площади 12 квадратных метров. 

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