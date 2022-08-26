Само ДТП произошло еще 7 августа. Машина одной туристической компании опрокинулась по пути к Каракольским озерам. Внутри салона автобуса находились пассажиры из Новосибирска, в том числе дети. Отдыхающие получили различные травмы.
После происшествия следователи начали проверку. При этом директор турфирмы и водитель автобуса, попавшего в аварию, не выходят на связь. Теперь правоохранители будут их искать, чтобы вызвать на допрос.
Само дело возбуждено в Майме по статье: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается.
Напомним, водитель маршрутного такси, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП на территории Ордынского района Новосибирской области, скончался в больнице. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.