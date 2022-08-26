atas.info
ГлавноеВсе новости

Директор турфирмы скрылся после того, как автобус с новосибирцами упал в горах

Сегодня, 09:01

На Алтае завели дело после опрокидывания авто с туристами из Новосибирска

На Алтае возбуждено уголовное дело после случая с перевернувшимся в горах пассажирского автобуса с отдыхающими туристами из Новосибирска, передают в СУ СК по республике.
Сюжет
ДТП

Само ДТП произошло еще 7 августа. Машина одной туристической компании опрокинулась по пути к Каракольским озерам. Внутри салона автобуса находились пассажиры из Новосибирска, в том числе дети. Отдыхающие получили различные травмы. 

После происшествия следователи начали проверку. При этом директор турфирмы и водитель автобуса, попавшего в аварию, не выходят на связь. Теперь правоохранители будут их искать, чтобы вызвать на допрос. 

Само дело возбуждено в  Майме по статье: об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование продолжается. 

Напомним, водитель маршрутного такси, который перевозил жителей Славгорода и попал в ДТП на территории Ордынского района Новосибирской области, скончался в больнице. Информацию подтвердили в министерстве здравоохранения региона.

#Эмилия Каплунская#Транспорт#Происшествия#Город#ДТП#2022#Уголовное дело#Новосибирская область#Дети#Автомобиль#Новосибирск#Россия
Подпишитесь
Андрей Малахов оценил костюм губернатора Травникова в ходе вручения премий НГС
Вчера, 20:27
Новым директором ФК «Новосибирск» стал Андрей Полищук
Вчера, 11:27
8 лицеев и гимназий Новосибирска вошли в ТОП-200 школ России - рейтинг RAEX
Вчера, 11:11
Мать-героиня из Новосибирска может получить миллион за 10 детей в 2023 году
Вчера, 16:33
В Новосибирске уволилась директор школы № 32 после жалоб на тараканов
Вчера, 08:43
Советская система в прошлом: в Новосибирске школьные столовки заменят кафе
Сегодня, 08:18