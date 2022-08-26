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Пассажирский автобус перевернулся под Новосибирском - есть пострадавшие

Сегодня, 12:20
Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Автобус с пассажирами перевернулся в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло ДТП, в результате которого перевернулся пассажирский автобус. Информацию подтвердили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 25 августа в Чулымском районе области. Уточняется, что автобус с пассажирами ехал по дороге «Большеникольское — Малоникольское».

По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок. Сколько пассажиров находилось внутри – не уточняется.

Однако известно, что в ДТП пострадала 53-летняя женщина, которая сидела в салоне автобуса. Какие травмы она получила в ГИБДД разглашать не стали, но пассажирка обратилась к медикам. 

Напомним, о других происшествиях с автобусами. Директор турфирмы скрылся после того, как автобус с новосибирцами упал в горах. Само ДТП произошло еще 7 августа. Машина туристической компании опрокинулась по пути к Каракольским озерам. Внутри салона автобуса находились пассажиры из Новосибирска, в том числе дети. Отдыхающие получили различные травмы.

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