Напомним, о других происшествиях с автобусами. Директор турфирмы скрылся после того, как автобус с новосибирцами упал в горах. Само ДТП произошло еще 7 августа. Машина туристической компании опрокинулась по пути к Каракольским озерам. Внутри салона автобуса находились пассажиры из Новосибирска, в том числе дети. Отдыхающие получили различные травмы.