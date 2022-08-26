По данным Госавтоинспекции, авария случилась в четверг, 25 августа в Чулымском районе области. Уточняется, что автобус с пассажирами ехал по дороге «Большеникольское — Малоникольское».
По предварительной версии 34-летний водитель не справился с управлением. В итоге ПАЗ съехал в кювет и свалился на бок. Сколько пассажиров находилось внутри – не уточняется.
Однако известно, что в ДТП пострадала 53-летняя женщина, которая сидела в салоне автобуса. Какие травмы она получила в ГИБДД разглашать не стали, но пассажирка обратилась к медикам.
Напомним, о других происшествиях с автобусами. Директор турфирмы скрылся после того, как автобус с новосибирцами упал в горах. Само ДТП произошло еще 7 августа. Машина туристической компании опрокинулась по пути к Каракольским озерам. Внутри салона автобуса находились пассажиры из Новосибирска, в том числе дети. Отдыхающие получили различные травмы.