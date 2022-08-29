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В глухом лесу под Новосибирском нашли пропавшего и истощенного пенсионера с собакой

Сегодня, 10:52
Фото: 1MI

Пропавший 5 дней назад пенсионер с собакой найден живым в Новосибирской области

В Новосибирской области нашли живым пенсионера, который заблудился в лесу 5 дней назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Мужчина 70-ти лет пропал 23 августа. Его разыскивали между Мошковским районом и городом Болотное. Пенсионер уехал в лес вместе со своей собакой на рыбалку. 

Новосибирец несколько раз выходил на связь с волонтерами, однако он был дезориентирован. Сибиряк провел в лесу пять дней. В итоге пенсионера удалось найти. Он был в сознании, но находился в тяжелом состоянии. Его передали медикам. 

Все это время овчарка сидела в автомобиле. Ситуацию спасло то, что в машине был корм и вода. Животное выжило. 

Напомним, что мужчину планировали искать с квадрокоптера. К поиску подключились вертолеты. 

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