Мужчина 70-ти лет пропал 23 августа. Его разыскивали между Мошковским районом и городом Болотное. Пенсионер уехал в лес вместе со своей собакой на рыбалку.
Новосибирец несколько раз выходил на связь с волонтерами, однако он был дезориентирован. Сибиряк провел в лесу пять дней. В итоге пенсионера удалось найти. Он был в сознании, но находился в тяжелом состоянии. Его передали медикам.
Все это время овчарка сидела в автомобиле. Ситуацию спасло то, что в машине был корм и вода. Животное выжило.
Напомним, что мужчину планировали искать с квадрокоптера. К поиску подключились вертолеты.