atas.info
ГлавноеВсе новости

Осторожно, магнитные бури: в Новосибирске опубликован график геоударов в 2022 году

Сегодня, 08:17
Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Магнитные бури придут в Новосибирск в начале сентября

В сентябре придут мощнейшие магнитные бури в Новосибирск. Об этом рассказали в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Магнитные бури нагрянут с 3 по 5 сентября 2022 года. В эти дни метеозависимым людям лучше тщательно следить за своим здоровьем. Помочь пережить геоудары поможет здоровый образ жизни, а также физические нагрузки. 

Известно, что метеозависимостью чаще всего страдают пенсионеры, а также люди, у которых есть хронические заболеваемости. Симптомы от магнитных бурь: 

Ломота в теле, головная боль, тошнота, усталость.

Мощность геоударов составит 6 баллов. Такие показатели немного больше обычного. 

Напомним, появление магнитных бурь провоцируют вспышки на Солнце. Сильные колебания могут вызвать перебои в работе спутников, связи и трансформаторов. Такое природное явление ухудшает состояние не только техники, но и самочувствие метеозависимых людей. Как обезопасить себя в такие дни – читайте в материале Atas.info.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Экология#Новосибирская область#2022#Новосибирск#Россия#Магнитные бури#Метеозависимые
Подпишитесь
Уголовное дело не возбудили после избиения пенсионерки в новосибирском пансионате
Вчера, 17:57
Горе-мать покусала своего ребёнка и швырнула его об асфальт в Новосибирске
Сегодня, 09:25
Русалка обнажила прелести и искупалась голой в фонтане – новосибирцы в шоке
Вчера, 16:03
Школьное питание в Новосибирской области подорожает на 26%
Сегодня, 10:29
«Август — это щука»: рыбак из Новосибирска испытал удачу и поймал рыбу-гиганта
Сегодня, 08:34
Аномальная жара накроет Новосибирск в начале сентября 2022 года
Сегодня, 11:34