По данным ведомства, все случилось в восьмиквартирном доме по улице Красносельская около восьми часов вечера. В жилище прогремел хлопок газовоздушной смести в одной из квартир. Опасность была еще в том, что дом – деревянный.
К моменту приезда пожарных, жильцы дома в количестве 23 человек самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. Повредились лишь окна квартиры на первом этаже. В доме на время отключили газ.
В настоящий момент ответственные лица подсчитывают ущерб. Решается вопрос о расселении жильцов. В причинах хлопка разберутся следователи.
Напомним, ранее в городе Тогучин под Новосибирском взорвался газ в квартире. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами разной степени. Других жильцов дома временно поселили в лицей. Удалось эвакуировать из подъезда 12 людей.