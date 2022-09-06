atas.info
ГлавноеВсе новости

Взрыв газа в многоквартирном доме произошел в Новосибирске – эвакуировали 23 жильца

Сегодня, 08:15
Фото: ГУ МЧС

Взрыв газа в жилом доме произошел на Красносельской в Новосибирске

В понедельник, 5 сентября в Новосибирске в одном из домов Октябрьского района произошел хлопок газа. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, все случилось в восьмиквартирном доме по улице Красносельская около восьми часов вечера. В жилище прогремел хлопок газовоздушной смести в одной из квартир. Опасность была еще в том, что дом – деревянный.

К моменту приезда пожарных, жильцы дома в количестве 23 человек самостоятельно эвакуировались. Пострадавших нет. Повредились лишь окна квартиры на первом этаже. В доме на время отключили газ. 

В настоящий момент ответственные лица подсчитывают ущерб. Решается вопрос о расселении жильцов. В причинах хлопка разберутся следователи. 

Напомним, ранее в городе Тогучин под Новосибирском взорвался газ в квартире. Пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами разной степени. Других жильцов дома временно поселили в лицей. Удалось эвакуировать из подъезда 12 людей.

#Эмилия Каплунская#Происшествия#Город#Общество#Происшествие#Новосибирск
Подпишитесь
9 из 12 человек погибли в туре новосибирской компании на Ключевскую сопку
Вчера, 19:49
18+. Дорога мертвых голубей: почему улица Урицкого в Новосибирске стала кладбищем для птиц
Вчера, 17:14
Летней жары не будет: озвучен прогноз погоды в Новосибирске с 5 по 11 сентября 2022
Вчера, 10:57
Продажа билетов на матчи ХК «Сибирь» в Новосибирске началась 5 сентября 2022 - КХЛ
Продажа билетов на осенние матчи ХК «Сибирь» стартовала в понедельник, 5 сентября 2022 года. Однако ажиотажа она не вызвала, и эта ситуация удивила многих болельщиков из Новосибирска.
Вчера, 12:05
Огромная собака держит в страхе детей на площадке в Новосибирске
Вчера, 09:23
Житель Новосибирска продает метеорит за 3 млн рублей
Вчера, 11:24