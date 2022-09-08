Новосибирский суд рассмотрит дело о мошенничестве директора с госконтрактом

По данным следствия, в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 год коммерческая фирма заключила государственный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта с государственным учреждением. Директором этой фирмы был 37-летний руководитель.