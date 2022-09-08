Новосибирский суд рассмотрит дело о мошенничестве директора с госконтрактом

По данным следствия, в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 год коммерческая фирма заключила государственный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта с государственным учреждением. Директором этой фирмы был 37-летний руководитель.
Обвиняемый изготавливал фиктивные документы о якобы выполненных работах по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта в рамках государственного контракта. В итоге сумма причиненного ущерба – 90 тысяч рублей.
Свою вину директор полностью признал. Следком утвердил обвинительный приговор, а уголовное дело направили в суд.
Напомним, ранее в Новосибирске возбудили дело в отношении экс-директора завода "Тяжстанкогидропресс".