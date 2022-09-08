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Новосибирский суд рассмотрит дело о мошенничестве директора с госконтрактом

Сегодня, 08:10
Фото: 1MI
Октябрьский суд Новосибирска рассмотрит по существу дело о мошенничестве, совершенное с использованием служебного положения, о чем сообщили в СУ СК по НСО.
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Суд

По данным следствия, в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 год коммерческая фирма заключила государственный контракт на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта с государственным учреждением. Директором этой фирмы был 37-летний руководитель.

Обвиняемый изготавливал фиктивные документы о якобы выполненных работах по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта в рамках государственного контракта. В итоге сумма причиненного ущерба – 90 тысяч рублей.

Свою вину директор полностью признал. Следком утвердил обвинительный приговор, а уголовное дело направили в суд.

Напомним, ранее в Новосибирске возбудили дело в отношении экс-директора завода "Тяжстанкогидропресс". 

 

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Криминал#Суд#Новосибирск
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