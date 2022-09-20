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Обидчивый собутыльник едва не убил товарища ножом и трубой под Новосибирском

Сегодня, 04:12
Фото: СУ СК по НСО

За попытку покушения на убийство осудят 33-летнего мужчину из Новосибирской области

В Барабинске 8 июня 2022 года мужчина едва не убил своего знакомого. Теперь Следственный комитет передал уголовное дело в суд. Информацию опубликовали на сайте СУ СК по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в доме по улице Локомотивная. В тот день там собралась компания людей, чтобы пить алкоголь. В один момент между потерпевшим и обвиняемым произошла ссора.

Тогда последнего выставили на улицу, но вскоре он вернулся отомстить – он несколько раз ударил ножом потерпевшего, а затем начал добивать его металлической трубой. Трагедию предотвратила хозяйка дома. Пострадавшему удалось выжить.

33-летнего злоумышленника взяли под стражу. Его обвиняют в покушении на убийство. Теперь СУ СК по НСО завершил расследование уголовного дела. Суд рассмотрит его по существу. 

Напомним, что ранее бомжа до смерти забил собутыльник и выкинул его труп на заброшку в городе Обь. Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке. 

#Эмилия Каплунская#Криминал#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#2022#Суд#Полиция#Уголовное дело
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