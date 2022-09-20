Обидчивый собутыльник едва не убил товарища ножом и трубой под Новосибирском

Напомним, что ранее бомжа до смерти забил собутыльник и выкинул его труп на заброшку в городе Обь. Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник накинулся и избил бедолагу. Затем он вывез на автомобиле его тело и оставил на заброшке.