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Озвучен прогноз погоды в Новосибирске до конца сентября 2022

Сегодня, 04:25
Фото: 1MI
До конца первого осеннего месяца новосибирцев ожидают минусовые температуры по ночам и пасмурная прохладная погода в дневное время

Из Новосибирска уходит "бабье лето". Теплая солнечная погода к выходным дням 24-25 сентября сменится похолоданием. Столбик термометра днем опустится до 8 градусов выше нулевой отметки, ночью возможны отрицательные температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди.

"До конца месяца температура осенняя, дневная не более 10-12 градусов, ночная переходит через ноль", - сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска глава департамента по ЧС Сергей Куценко.

Ранее синоптики озвучивали прогноз на выпадение первого снега – он в регионе ожидается уже 9 октября.

 

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