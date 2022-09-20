Из Новосибирска уходит "бабье лето". Теплая солнечная погода к выходным дням 24-25 сентября сменится похолоданием. Столбик термометра днем опустится до 8 градусов выше нулевой отметки, ночью возможны отрицательные температуры. Местами ожидаются кратковременные дожди.
"До конца месяца температура осенняя, дневная не более 10-12 градусов, ночная переходит через ноль", - сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска глава департамента по ЧС Сергей Куценко.
Ранее синоптики озвучивали прогноз на выпадение первого снега – он в регионе ожидается уже 9 октября.