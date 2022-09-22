К примеру, гостям обещают устроить гастрономический тур по барам вместе с гидом. Само понятие бар-хоппинг как раз и подразумевает хождение по барам, где горожане находятся короткое время и пробуют различные напитки. Однако на самом сайте про бар-хоппинг информации найти не удалось.