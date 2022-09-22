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Мэрия позвала новосибирцев и туристов походить по барам

Сегодня, 01:32
Фото: 1MI
На улицах Новосибирска появились рекламные щиты, инициатором которых стал Туристско-информационный центр. На них горожанам и гостям города предложили заняться бар-хоппингом, то есть хождением по барам.

Один из баннеров заметили недалеко от площади Ленина. На рекламном щите присутствует адрес сайта центра welcome-novosibirsk и названия с местами для отдыха. Отметим, что Туристско-информационный центр создали в мэрии, в целях помочь туристам познакомиться с городом.  

К примеру, гостям обещают устроить гастрономический тур по барам вместе с гидом. Само понятие бар-хоппинг как раз и подразумевает хождение по барам, где горожане находятся короткое время и пробуют различные напитки. Однако на самом сайте про бар-хоппинг информации найти не удалось.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска озвучили стоимость проката коньков зимой 2022-2023.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Культура#Новосибирск#Россия#2022
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