Два предпринимателя из Новосибирска пойдут под суд за мошенничество на 8 млн рублей

По данным следствия, с 2017 по 2020 год директор вместе с соучредителем компании поругались с другим учредителем и решили украсть деньги фирмы.
Так, один из предпринимателей сделал фальшивые документы о наличии долга у организации и о переуступке долга в пользу своего соучастника. Ущерб составил 8 млн рублей.
В итоге новосибирцев обвинили по двум статьям за мошенничество и фальсификаций доказательств по гражданскому делу. Теперь их судьбой займется суд.
Напомним, ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей.