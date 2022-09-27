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Два новосибирских бизнесмена наворовали на 8 млн рублей – теперь их ждет суд

Сегодня, 03:26
Фото: 1MI

Два предпринимателя из Новосибирска пойдут под суд за мошенничество на 8 млн рублей

Суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, о чем сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, с 2017 по 2020 год директор вместе с соучредителем компании поругались с другим учредителем и решили украсть деньги фирмы.

Так, один из предпринимателей сделал фальшивые документы о наличии долга у организации и о переуступке долга в пользу своего соучастника. Ущерб составил 8 млн рублей.

В итоге новосибирцев обвинили по двум статьям за мошенничество и фальсификаций доказательств по гражданскому делу. Теперь их судьбой займется суд.

Напомним, ранее стало известно, что депутат заксобрания Владимир Лаптев задержан в Новосибирске за мошенничество на 900 тысяч рублей. 

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Новосибирск#2022#Суд#Уголовное дело
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