«Единая Россия» приостановит членство в партии новосибирского депутата Лаптева

«В связи с информацией от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата областного Заксобрания Владимира Лаптева членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии», - сказано в сообщении.
Кроме того, стало известно, что исключение из партии «Единой России» в соответствии с партийной процедурой возможно только после принятия обвинительного приговора суда.
Напомним, что о задержании Владимира Лаптева стало известно сегодня, 27 сентября. По предварительным данным, народный избранник получал зарплату другого человека по договоренности. Сумма ущерба составляет 900 тысяч рублей.