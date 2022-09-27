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«Единая Россия» приостановит членство в партии новосибирского депутата Лаптева

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
«ЕР» приостановит членство в партии депутата Владимира Лаптева, обвиненного в мошенничестве, о чем стало известно на официальном сайте городского отделения.
«В связи с информацией от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата областного Заксобрания Владимира Лаптева членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии», - сказано в сообщении.

Кроме того, стало известно, что исключение из партии «Единой России» в соответствии с партийной процедурой возможно только после принятия обвинительного приговора суда.

Напомним, что о задержании Владимира Лаптева стало известно сегодня, 27 сентября. По предварительным данным, народный избранник получал зарплату другого человека по договоренности. Сумма ущерба составляет 900 тысяч рублей.

#Эмилия Каплунская#Общество#Криминал#Политика#Новосибирск#2022#Полиция
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