Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову

Александр Ефимов четыре года назад окончил НВВКУ. Старший лейтенант с первого дня спецоперации участвовал в боях. Он был замкомандира роты разведывательного батальона.
Как удалось узнать СМИ, во время боя группа вместе с Александром Ефимовым попала в засаду. Офицер немедленно приказал отходить своим бойцам, а сам остался их прикрывать.
Тогда военного тяжело ранили. Его окружили враги, и Ефимов принял волевое решение – подорвать их и себя гранатой. Это произошло 25 марта 2022 года.
Торжественная церемония прошла в НВВКУ. Вдова Александра Ефимова приняла награду за своего мужа – звезду Героя.