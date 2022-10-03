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Звание Героя России посмертно присвоили офицеру из Новосибирска Александру Ефимову

Сегодня, 01:28
Фото: 1MI
Выпускнику Новосибирского военного училища Александру Ефимову посмертно присвоили звание Героя России.

Александр Ефимов четыре года назад окончил НВВКУ. Старший лейтенант с первого дня спецоперации участвовал в боях. Он был замкомандира роты разведывательного батальона.

Как удалось узнать СМИ, во время боя группа вместе с Александром Ефимовым попала в засаду. Офицер немедленно приказал отходить своим бойцам, а сам остался их прикрывать.

Тогда военного тяжело ранили. Его окружили враги, и Ефимов принял волевое решение – подорвать их и себя гранатой. Это произошло 25 марта 2022 года.

Торжественная церемония прошла в НВВКУ. Вдова Александра Ефимова приняла награду за своего мужа – звезду Героя.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Спецоперация#Происшествия#Новосибирск#2022#Смерть#Война#Гибель
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