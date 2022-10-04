Напомним, что маленькая 7-летняя девочка сломала позвоночник в центре по улице Бориса Богаткова. Сам инцидент произошел еще 18 сентября. Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка.
«По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка», - сказано на сайте СК по НСО.
Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.
Напомним, по словам матери, сотрудники цента не уследили за ее ребенком. К тому же, это не единственный случай, когда дети выходят из развлекательного заведения с переломами, что подтвердили в полиции.