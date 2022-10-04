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Девочка сломала позвоночник в спортцентре Новосибирска - СК начал проверку

Сегодня, 02:06
Фото: 1MI

СК начал проверку после травмирования девочки в спортцентре Новосибирска

В Новосибирске Следственный комитет по региону начал проверку после информации СМИ по факту травмирования ребенка в спортивно-развлекательном центре.

Напомним, что маленькая 7-летняя девочка сломала позвоночник в центре по улице Бориса Богаткова. Сам инцидент произошел еще 18 сентября. Об этом рассказала мать пострадавшего ребенка.

«По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району следственного управления СК России по Новосибирской области организована уголовно-процессуальная проверка», - сказано на сайте СК по НСО.

Устанавливаются все обстоятельства. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

Напомним, по словам матери, сотрудники цента не уследили за ее ребенком. К тому же, это не единственный случай, когда дети выходят из развлекательного заведения с переломами, что подтвердили в полиции.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Дети
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