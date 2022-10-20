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Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске

Сегодня, 10:44
Фото: 1MI
Для празднования Нового года улицу Ленина сделают пешеходной
В Новосибирске на улице Ленина перекроют движение для автомобилей с 6 ноября по 10 февраля для проведения там мероприятий в честь Нового года 2023. Информация взята из постановления мэрии города.

По данным постановления, перекрытие дорог в самом центре города связано с тем, что Новосибирск стал новогодней столицей России – там будут проходить важные мероприятия. 

Улица Ленина будет пешеходной до улицы Урицкого. В этом месте планируется организовать зону гостеприимства, а также оградить дорогу противотаранными устройствами, турникетами и бетонными блоками. 

Автомобили не смогут там ездить с 00:10 6 ноября 2022 года до 04:00 10 февраля 2023 года. Проезд будет невозможен от пл. Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до ул. Урицкого. 

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#Александр Кондратьев#Транспорт#Политика#Новосибирск#Автомобили#Улицы#Новый год
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