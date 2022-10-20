Улицу Ленина сделают пешеходной в Новосибирске

По данным постановления, перекрытие дорог в самом центре города связано с тем, что Новосибирск стал новогодней столицей России – там будут проходить важные мероприятия.
Улица Ленина будет пешеходной до улицы Урицкого. В этом месте планируется организовать зону гостеприимства, а также оградить дорогу противотаранными устройствами, турникетами и бетонными блоками.
Автомобили не смогут там ездить с 00:10 6 ноября 2022 года до 04:00 10 февраля 2023 года. Проезд будет невозможен от пл. Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до ул. Урицкого.