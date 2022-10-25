Сбой в WhatsApp, солнечное затмение, суды над чиновниками - Новосибирск 25 октября

Циклон со штормовым ветром и осадками нагрянет в Новосибирскую область уже в середине недели. 25 и 26 октября днем столбики термометра покажут +2…+7 тепла, ночью температура опустится до -1…-6 градусов, осадков не ожидается. 27 октября погода ухудшится, пойдет дождь и мокрый снег.
В Новосибирской области продолжается отправка мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Так, торжественные проводы прошли в Бердске, у военкомата с призывниками прощались родные и близкие.
Научные издания начали отказывать новосибирским ученым в публикации статей.
В Сузунском районе Новосибирской области новый скандал: после громкого задержания главы района Лилии Некрасовой, правоохранители заинтересовались ее заместителем.
В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступила жалоба от восьми депутатов города Барабинска. Они обвиняют коллегу в использовании служебного автомобиля для развоза гуманитарной помощи.
Пользователи WhatsApp из Новосибирска сообщили о сбоях в работе мессенджера - не отправляются сообщения, не работают звонки.
Частичное солнечное затмение наблюдалось сегодня в Новосибирске. Тысячи сибиряков вышли на улицы, чтобы полюбоваться астрономическим явлением.
Центральный суд Новосибирска отправил в СИЗО до 24 декабря главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову, подозреваемую, предположительно, в фиктивном трудоустройстве супруга.
В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу против бывшего заместителя главы новосибирского Минкульта Виктора Буланкина, он обвиняется в растрате бюджетных средств.