Сбой в WhatsApp, солнечное затмение, суды над чиновниками - Новосибирск 25 октября

Циклон со штормовым ветром и осадками нагрянет в Новосибирскую область уже в середине недели. 25 и 26 октября днем столбики термометра покажут +2…+7 тепла, ночью температура опустится до -1…-6 градусов, осадков не ожидается. 27 октября погода ухудшится, пойдет дождь и мокрый снег.