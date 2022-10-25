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Сбой в WhatsApp, солнечное затмение, суды над чиновниками - Новосибирск 25 октября

Сегодня, 13:41
Фото: Wikimedia
Новосибирская опера ночью
Журналисты Atas.info собрали главные новости Новосибирска во вторник.

Циклон со штормовым ветром и осадками нагрянет в Новосибирскую область уже в середине недели. 25 и 26 октября днем столбики термометра покажут +2…+7 тепла, ночью температура опустится до -1…-6 градусов, осадков не ожидается. 27 октября погода ухудшится, пойдет дождь и мокрый снег.

Новый циклон с ураганным ветром надвигается на Новосибирскую область
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В Новосибирской области продолжается отправка мобилизованных и добровольцев в зону специальной военной операции. Так, торжественные проводы прошли в Бердске, у военкомата с призывниками прощались родные и близкие.

Мобилизованных из Бердска отправили на СВО
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Научные издания начали отказывать новосибирским ученым в публикации статей.

Публиковать статьи новосибирских учёных отказались 20 зарубежных журналов
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В Сузунском районе Новосибирской области новый скандал: после громкого задержания главы района Лилии Некрасовой, правоохранители заинтересовались ее заместителем.

Новый скандал: на зама главы администрации Сузунского района завели два дела
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В управление Следственного комитета по Новосибирской области поступила жалоба от восьми депутатов города Барабинска. Они обвиняют коллегу в использовании служебного автомобиля для развоза гуманитарной помощи.

Донос в СК написали коллеги на депутата Терещенко: не так помогает мобилизованным
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Пользователи WhatsApp из Новосибирска сообщили о сбоях в работе мессенджера - не отправляются сообщения, не работают звонки.

Массовый сбой произошел в работе WhatsApp в Новосибирске 25 октября
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Частичное солнечное затмение наблюдалось сегодня в Новосибирске. Тысячи сибиряков вышли на улицы, чтобы полюбоваться астрономическим явлением.

Грандиозное солнечное затмение только что началось в Новосибирске 25 октября 2022
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Центральный суд Новосибирска отправил в СИЗО до 24 декабря главу Сузунского района Новосибирской области Лилию Некрасову, подозреваемую, предположительно, в фиктивном трудоустройстве супруга.

Главу Сузунского района арестовали на два месяца
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В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу против бывшего заместителя главы новосибирского Минкульта Виктора Буланкина, он обвиняется в растрате бюджетных средств.

Начался суд над экс-замминистра культуры Новосибирской области
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Грандиозное солнечное затмение только что началось в Новосибирске 25 октября 2022
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