В Новосибирске в детском саду недокармливали детей

Одна из родительниц заметила, что в детском меню недостает мяса, рыбы и овощей, а в порциях переизбыток каши и макарон. В итоге ее ребенок приходил из садика голодным. Такие проблемы с питанием в детском саду начались еще в апреле 2021 года. Руководство учреждения никак не реагировало на жалобы.
Тогда родители заказали экспертизу 10-дневного меню, которая подтвердила их опасения, пишет «Прецедент ТВ». Эксперты заявили, что вес и калорийность блюд часто не соответствует нормам. Тогда родители пошли в прокуратуру и в Роспотребнадзор.
Выяснилось, что организацией питания занимается ООО «Комбинат «Левобережный». Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в саду и также нашел нарушения. В итоге руководство детского учреждения встретилось с технологом ООО «Комбинат «Левобережный», где решался вопрос о корректировке меню.
Напомним, что ранее родители из Краснообска пожаловались на грубую воспитательницу детского сада и её после уволили.