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Дети голодали в детском саду Новосибирска

Сегодня, 03:25
Фото: 1MI
Детям давали больше каш, чем котлет

В Новосибирске в детском саду недокармливали детей

В детском саду № 17 «Ягодка» родители возмутились скудным рационом питания. В результате чего, Роспотребнадзор организовал проверку и нашел ряд нарушений.

Одна из родительниц заметила, что в детском меню недостает мяса, рыбы и овощей, а в порциях переизбыток каши и макарон. В итоге ее ребенок приходил из садика голодным. Такие проблемы с питанием в детском саду начались еще в апреле 2021 года. Руководство учреждения никак не реагировало на жалобы.

Тогда родители заказали экспертизу 10-дневного меню, которая подтвердила их опасения, пишет «Прецедент ТВ». Эксперты заявили, что вес и калорийность блюд часто не соответствует нормам. Тогда родители пошли в прокуратуру и в Роспотребнадзор.

Выяснилось, что организацией питания занимается ООО «Комбинат «Левобережный». Роспотребнадзор провел внеплановую проверку в саду и также нашел нарушения. В итоге руководство детского учреждения встретилось с технологом ООО «Комбинат «Левобережный», где решался вопрос о корректировке меню.

Напомним, что ранее родители из Краснообска пожаловались на грубую воспитательницу детского сада и её после уволили.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Новосибирск#2022#Дети
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