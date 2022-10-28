В Новосибирске в детском саду недокармливали детей

Одна из родительниц заметила, что в детском меню недостает мяса, рыбы и овощей, а в порциях переизбыток каши и макарон. В итоге ее ребенок приходил из садика голодным. Такие проблемы с питанием в детском саду начались еще в апреле 2021 года. Руководство учреждения никак не реагировало на жалобы.