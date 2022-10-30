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"Сибирь" разгромила "Северсталь" на своем льду в Новосибирске

Сегодня, 02:49
Фото: vk.com/hcsibir1962
Игра в день рождения клуба накладывала особенную отвественность
Со счетом 5:1 завершилась встреча новосибирской "Сибири" с череповецкой "Северсталью". Это четвертая подряд победа новосибирской команды

Хоккейная "Сибирь" переиграла у себя дома "Северсталь" из Череповца. Встреча, которая закончилась со счетом 5:1, проходила в день, когда новосибирский клуб праздновал свое 60-летие.

Это четвертая победа подряд спортсменов из Новосибирска и шестое кряду поражение "Северстали".

Перед началом игры "Сибирь" с юбилеем поздравила с борта МКС новосибирская космонавтка Анна Кикина, пожелав выиграть "Кубок Гагарина", а на льду выступил уроженец Новосибирска репер Элджей, который исполнил свой хит "Cadillac".

Следующий матч "Сибирь" проведет 1 ноября с хоккейным клубом "Барыс" из Астаны.

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