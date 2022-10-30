Хоккейная "Сибирь" переиграла у себя дома "Северсталь" из Череповца. Встреча, которая закончилась со счетом 5:1, проходила в день, когда новосибирский клуб праздновал свое 60-летие.
Это четвертая победа подряд спортсменов из Новосибирска и шестое кряду поражение "Северстали".
Перед началом игры "Сибирь" с юбилеем поздравила с борта МКС новосибирская космонавтка Анна Кикина, пожелав выиграть "Кубок Гагарина", а на льду выступил уроженец Новосибирска репер Элджей, который исполнил свой хит "Cadillac".
Следующий матч "Сибирь" проведет 1 ноября с хоккейным клубом "Барыс" из Астаны.