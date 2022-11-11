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Незнакомец спас вора - оплатил украденную водку в Новосибирске

Сегодня, 09:22
Фото: 1MI
Задержанного мужчину хотели передать полицейским, но в дело вмешался случайный свидетель

Незнакомец оплатил вору бутылку водки в Новосибирске

Один из посетителей новосибирского магазина захотел украсть водку, однако ему крупно повезло, подробности рассказали в Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел еще в начале ноября в Заельцовском районе города. Неряшливо одетый мужчина пришел в алкомаркет и попытался незаметно украсть водку с прилавка – в рукаве своей куртки.

Свидетелем тому стал другой покупатель, который продолжил мирно совершать покупки. За воришкой уже следили по камерам видеонаблюдения. На выходе его попытались остановить сотрудники «Гвардии». Злоумышленник был задержан, его планировали передать полиции.

Тогда свидетель правонарушения обратился в администрацию с просьбой отпустить задержанного. Он оплатил украденную водку, цена которой была 297 рублей. Фактически кража не состоялась, поэтому воришку отпустили домой.

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#Криминал#Новосибирск#Кража#Эмилия Губарева
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