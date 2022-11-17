Час с лишним в ледяной воде: новосибирские спасатели расчистили русло Тулы

Засор образовался в том месте, где под водой проходят городские коммуникации. Спасатели оперативно убрали стволы деревьев, пластиковые бутылки и прочий мусор.
"Угроза появления затора была оперативно устранена", - подчеркивается в сообщении.
Ранее в Новосибирске на электроподстанции на улице 2-й Сухарной разлилось трансформаторное масло, пишет НГС со ссылкой на местного жителя.
По словам местного жителя, емкость, где хранилось масло, повредили при замене трансформатора. Он добавил, что техническая жидкость попала в грунт, оценив площадь разлива в 50 кв. м.