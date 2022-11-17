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Час с лишним в ледяной воде: новосибирские спасатели расчистили русло Тулы

Сегодня, 10:18
Фото: ВК-страница МАСС Новосибирска
Спасатели расчищают реку
В Новосибирске сотрудники МАСС больше часа работали в ледяной воде, чтобы расчистить засорившееся русло реки Тула в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев, сообщается на странице службы во "ВКонтакте".

Засор образовался в том месте, где под водой проходят городские коммуникации. Спасатели оперативно убрали стволы деревьев, пластиковые бутылки и прочий мусор.

"Угроза появления затора была оперативно устранена", - подчеркивается в сообщении.

Ранее в Новосибирске на электроподстанции на улице 2-й Сухарной разлилось трансформаторное масло, пишет НГС со ссылкой на местного жителя.

По словам местного жителя, емкость, где хранилось масло, повредили при замене трансформатора. Он добавил, что техническая жидкость попала в грунт, оценив площадь разлива в 50 кв. м.

Новосибирцы пожаловались на разлив трансформаторного масла
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#Город#Происшествия#Экология#Новосибирск#МАСС#Река#Засор
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