Жители ЖК «Гринарт» вынуждены отвоевывать у муниципалитета территорию через суд

«Получается, двор будет открыт для всех. Снизится безопасность наших детей, машин. Около нас парк, огромное количество различных офисов организаций, есть недавно построенная мини-футбольная арена, у которой посетителей много. При этом парковочных мест бесплатных — минимальное количество, а желающих припарковаться — огромное количество, у нас все газоны на подъезде к ЖК заставлены», — так житель «Гринарта» Вячеслав Морозов описывает сложившуюся ситуацию.