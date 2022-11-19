Жители ЖК «Гринарт» вынуждены отвоевывать у муниципалитета территорию через суд

По информации издания НГС, муниципалитет обосновывает свои претензии экономией времени и горючего. Районная администрация решила, что существующий выезд с ее территории на улицу Кольцова ей не подходит.
В связи с этим, проезд на парковку был объявлен публичным сервитутом — соответствующее постановление за подписью мэра вышло 7 июня 2021 года.
Жильцы дома должны демонтировать ворота, ведущие на парковку и дать возможность всем желающим проезжать и оставлять автомобили на своей территории. Однако новосибирцы не спешат исполнять это требование.
Несмотря на то, что мэрия вопрос снятия сервитута не рассматривает, Центральный районный суд города на заседании 16 ноября назначил проведение экспертизы.
Жильцы говорят, что у МКУ «Дзержинка» имеется выезд на улицу Кольцова. А публичный сервитут может быть установлен только при отсутствии других проездов. Удобство коммунальщиков и экономия горючего, по их мнению, не является показанием к превращению части частной территории в публичный сервитут.
«Получается, двор будет открыт для всех. Снизится безопасность наших детей, машин. Около нас парк, огромное количество различных офисов организаций, есть недавно построенная мини-футбольная арена, у которой посетителей много. При этом парковочных мест бесплатных — минимальное количество, а желающих припарковаться — огромное количество, у нас все газоны на подъезде к ЖК заставлены», — так житель «Гринарта» Вячеслав Морозов описывает сложившуюся ситуацию.
Шум спецмашин также спровоцировал конфликт между местными жителями и коммунальщиками. В апреле 2022 года Роспотребнадзор выявил превышение «Дзержинкой» допустимого уровня шума. Учреждению выдали предписание устранить нарушение и штраф на 10 000 рублей.
Ранее новосибирцы продавали парковочные места у «микрохиргии глаза».