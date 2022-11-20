Роспотребнадзор заявил о росте заболевших ОРВИ и COVID-19

Как отметили в ведомстве, в России вновь наблюдается активность вирусов и их подштаммов. Жителей страны призывают сделать прививку от гриппа и коронавируса, сообщают «Новые Известия».
Так, уже в 20 регионах фиксируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекции. Также растет процент внебольничных пневмоний среди заболевших коронавирусом. Только за последний месяц рост составил с 1,9 до 2,9%.
Первые случаи заражений были выявлены и новым штаммом «Цербер». Он распространяется намного быстрее, отмечают в Роспотребнадзоре.
Напомним, что ранее за неделю в Новосибирской области были зафиксированы два случая гриппа. Эпидемии уже не было много лет.