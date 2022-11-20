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Роспотребнадзор заявил о росте заболевших ОРВИ и COVID-19

Сегодня, 09:44
Фото: 1MI
Заболеваемость фиксируется в новом эпидсезоне
Рост числа заболевших коронавирусом зафиксировал Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, в России вновь наблюдается активность вирусов и их подштаммов. Жителей страны призывают сделать прививку от гриппа и коронавируса, сообщают «Новые Известия».

Так, уже в 20 регионах фиксируется подъем заболеваемости коронавирусной инфекции. Также растет процент внебольничных пневмоний среди заболевших коронавирусом. Только за последний месяц рост составил с  1,9 до 2,9%.

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Первые случаи заражений были выявлены и новым штаммом «Цербер». Он распространяется намного быстрее, отмечают в Роспотребнадзоре.

Напомним, что ранее за неделю в Новосибирской области были зафиксированы два случая гриппа. Эпидемии уже не было много лет. 

#Эмилия Губарева#Россия#Коронавирус
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