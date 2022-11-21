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Трое сибиряков отравились ботулотоксином, съев узбекскую кукурузу

Сегодня, 11:54
Фото: https://pxhere.com/
Кукуруза
Руководитель управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Дмитрий Горяев сообщил в своем Telegram-канале об обнаружении опасных бактерий в узбекской кукурузе.

"Исследованная кукуруза признана опасной для жизни и здоровья - в ней обнаружены Cl. botulinum (клостридии ботулинум), выделяющие ботулотоксин", - написал Горяев.

Поставщиком зараженной продукции оказалась компания из Новосибирской области. Роспотребнадзор, ознакомившись с результатами экспертизы, признал недействительной декларацию на поставку кукурузы.

По информации ТАСС, она распространялась в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, Алтайском крае, Республике Хакасия, Республике Бурятия и Забайкальском крае.

Отравиться кукурузой успели трое жителей Красноярского края. В данный момент вся партия изъята из оборота.

Напомним, что ботулотоксин - сильнейший природный яд. Он поражает нервную систему, угнетая двигательную активность. Симптомы начинаются с вялости и усталости, при сильной интоксикации слабость дыхательной мускулатуры может привести к смерти от удушья.

Ранее в Новосибирской области двое мужчин насмерть отравились алкоголем.

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#Новосибирск#Ботулизм#Кукуруза#Дмитрий Горяев#Экология#Происшествия
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