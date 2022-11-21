Трое сибиряков отравились ботулотоксином, съев узбекскую кукурузу

"Исследованная кукуруза признана опасной для жизни и здоровья - в ней обнаружены Cl. botulinum (клостридии ботулинум), выделяющие ботулотоксин", - написал Горяев.
Поставщиком зараженной продукции оказалась компания из Новосибирской области. Роспотребнадзор, ознакомившись с результатами экспертизы, признал недействительной декларацию на поставку кукурузы.
По информации ТАСС, она распространялась в Красноярском крае, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях, Алтайском крае, Республике Хакасия, Республике Бурятия и Забайкальском крае.
Отравиться кукурузой успели трое жителей Красноярского края. В данный момент вся партия изъята из оборота.
Напомним, что ботулотоксин - сильнейший природный яд. Он поражает нервную систему, угнетая двигательную активность. Симптомы начинаются с вялости и усталости, при сильной интоксикации слабость дыхательной мускулатуры может привести к смерти от удушья.
Ранее в Новосибирской области двое мужчин насмерть отравились алкоголем.