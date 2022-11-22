Более 30 железнодорожных переездов отремонтировали в НСО с начала года

По сообщению пресс-службы Западно-Сибирской железной дороги, в этом году ремонтники-железнодорожники обновили на четырех объектах резинокордовое покрытие, еще на 4 объектах заменили плиты устройств заграждения, на 13 железнодорожных переездах обновили дорожные знаки и на 29 — отремонтировали асфальтовое покрытие.
115 ж/д переездов оборудованы автоматической сигнализацией, 98 оснащены резинокордовыми покрытиями, 39 переездов, где отмечается наиболее интенсивное движение, оборудованы автоматическими устройствами заграждения проезжей части.
Ранее сообщалось о находке рельса 19-ого века в деревне Новосибирской области.