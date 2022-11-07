Демидовский рельс 19-ого века держит ЛЭП в Буграх Новосибирской области

В настоящее время рельс исполняет роль столба-пасынка и удерживает линию электропередачи.



Гравировка "Демидова Н.Т.З. МЦА" позволяет установить производителя и ранее из таких рельсов состояла транссибирская железная дорога. А указание мануфактуры служило рекламой предприятия.



В комментариях к посту о находке местные жители удивляются, как столь ценный экземпляр не оказался в металлоломе. Некоторых также волнует судьба рельса и линии электропередач. Кто-то даже предположил, что местные коллекционеры могут забрать артефакт себе, нарушив энергоснабжение.