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Демидовский рельс 19-ого века держит ЛЭП в Буграх Новосибирской области

Сегодня, 10:59
Фото: VK-сообщество "Бугринский Комитет"
Рельс с демидовского завода
Об обнаружении исторического рельса сообщается в VK-сообществе "Бугринский Комитет".

В настоящее время рельс исполняет роль столба-пасынка и удерживает линию электропередачи.

Гравировка "Демидова Н.Т.З. МЦА" позволяет установить производителя и ранее из таких рельсов состояла транссибирская железная дорога. А указание мануфактуры служило рекламой предприятия.

В комментариях к посту о находке местные жители удивляются, как столь ценный экземпляр не оказался в металлоломе. Некоторых также волнует судьба рельса и линии электропередач. Кто-то даже предположил, что местные коллекционеры могут забрать артефакт себе, нарушив энергоснабжение.

Ранее историческую находку совершил садовод Новосибирской области, откопавший в грядке с помидорами старинную монету.

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#Общество#Город#Новосибирск#Рельс#Бугры#Демидов
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