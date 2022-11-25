Новосибирского пенсионера осудят за торговлю оружием

Более десяти единиц оружия и около тысячи боеприпасов нашли у новосибирца в гараже. В «облаве» участвовала полиция, ФСБ и Росгвардия. Следователи предполагают, что всего мужчина изготовил не менее 16 стволов.
Помимо готового боевого оружия, в кустарном цеху правоохранители обнаружили 640 грамм пороха и более 50 запчастей для изготовления и ремонта огнестрела.
Известно о двух подельниках пенсионера. Вместе с 34-летним коллегой новосибирец изготовил обрез двуствольного ружья.
С другим подельником в возрасте 38 лет хозяин гаража смастерил ствол с нарезным каналом, автомат Калашникова и пистолет-пулемет.
Дело пенсионера рассмотрит Новосибирский районный суд города.
Ранее следственный комитет по Новосибирской области завел дело после гибели полуторамесячного ребенка в Чистоозерной ЦКБ.