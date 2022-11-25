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Новосибирского пенсионера осудят за торговлю оружием

Сегодня, 11:48
Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
Оружие, обнаруженное в машине одного из подельников
Пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области сообщает о завершение расследования дела 60-летнего мужчины, в чьем гараже производилось, чинилось и хранилось боевое оружие.

Более десяти единиц оружия и около тысячи боеприпасов нашли у новосибирца в гараже. В «облаве» участвовала полиция, ФСБ и Росгвардия. Следователи предполагают, что всего мужчина изготовил не менее 16 стволов.

Помимо готового боевого оружия, в кустарном цеху правоохранители обнаружили 640 грамм пороха и более 50 запчастей для изготовления и ремонта огнестрела.

Известно о двух подельниках пенсионера. Вместе с 34-летним коллегой новосибирец изготовил обрез двуствольного ружья.

С другим подельником в возрасте 38 лет хозяин гаража смастерил ствол с нарезным каналом, автомат Калашникова и пистолет-пулемет.

Дело пенсионера рассмотрит Новосибирский районный суд города.

Ранее следственный комитет по Новосибирской области завел дело после гибели полуторамесячного ребенка в Чистоозерной ЦКБ.

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#Новосибирск#Оружие#Пенсионер#Суд#Происшествия#Криминал
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